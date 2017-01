Ponte Salvador-Itaparica avança com assinatura de protocolo por estatal chinesa

O governador Rui Costa recebeu representantes da estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC), uma das quatro maiores do país asiático, nesta segunda-feira (9), no Palácio de Ondina, para assinar protocolo de intenções para construção da ponte Salvador-Itaparica. A minuta do documento foi finalizada no último fim de semana e é resultado de um longo processo na busca do Governo do Estado pela viabilização do projeto.

“É um investimento bastante expressivo. Estamos falando de algo em torno de R$ 7 bilhões. O que acabamos de assinar é um documento que autoriza a estatal chinesa a fazer os estudos necessários sobre a ponte. Durante um prazo de seis meses, eles analisarão detalhadamente o projeto arquitetônico, estrutural e financeiro. Após esses estudos, poderão bater o martelo sobre quanto custará a ponte e qual é a modelagem econômica e financeira para o projeto”, explicou Rui.

A estatal é responsável por grandes obras em países asiáticos, como Vietnã, Indonésia, Cambodia e Bangladesh. No Brasil, a Bahia será a porta de entrada para os investimentos da empresa. A CRBC irá enviar uma equipe para avaliar as condições ambientais que envolvem a obra e reestudar o projeto. “É uma empresa de grande porte, com muita experiência e tecnologia. Atualmente, das dez maiores pontes que estão sendo construídas no mundo, eles estão construindo cinco”, acrescentou Rui.

Para o vice-governador e secretário do Planejamento do Estado, João Leão, a assinatura representa um importante passo de viabilização do projeto. “Hoje é um dia histórico para o estado da Bahia. Assinamos um protocolo de intenções com uma das maiores empresas do mundo, no intuito de construir a ponte Salvador-Itaparica, além da duplicação dos trechos que ligam Bom Despacho até Santo Antônio de Jesus e Nazaré até Valença. O objetivo é levar um grande desenvolvimento para essa região, com geração de empregos”, afirmou Leão.

O secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, também participou do encontro. Pela empresa, que possui expertise na construção de pontes, portos e ferrovias, estiveram presentes o vice-diretor-geral da América do Sul, Zhang Xin, e o gestor de Marketing para o Brasil, Gao Yunhai. (Da redação TN)