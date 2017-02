Por melhorias em assentamentos, MST ocupa prédio da Prefeitura do Prado

No início da manhã desta segunda-feira, dia 6 de janeiro, cerca de 100 famílias de trabalhadores ligados ao Movimento Sem Terra (MST), estão acampadas nas dependências da Prefeitura do Prado. São cobradas melhorias por parte do município para os assentamentos.

Entre os pontos que constam na pauta de reivindicação apresentada pela coordenação regional do MST, constam investimentos em educação, saúde, infraestruturas e políticas sociais.

A prefeita do Prado, Mayra Brito (PP), não apareceu hoje na prefeitura pra trabalhar e por isso, as reivindicações não apresentadas a ela. Os sem terra dizem que só sairão do prédio quando as reivindicações forem atendidas. (Da redação TN)