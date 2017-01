Porcaria: Vídeo mostra assaltante criticando celular de vítima durante assalto em Itabela

“Uma porcaria dessas”, disse um dos assaltantes que participaram do roubo a uma casa lotérica em Itabela, crime ocorrido na última terça-feira, dia 10 de janeiro. A frase foi dita pelo ladrão ao criticar o celular de uma das clientes do local, vítima do assalto. O vídeo que mostra a ação dos assaltantes foi divulgado pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 12.

A polícia informou ainda que o vídeo foi gravado por outro assaltante que participou da ação e as imagens foram localizadas em um dos celulares encontrados com um dos suspeitos mortos após confronto com a polícia.

Vídeos de câmeras de segurança do estabelecimento também foram divulgados pela polícia e mostram toda a ação do bando. Eles entram nos guichês da lotérica, pegam dinheiro e pertences de funcionários e clientes.

Da casa lotérica os assaltantes roubaram cerca de R$ 30 mil. Parte do dinheiro foi recuperada mais tarde, durante uma ação de policiais militares da 7ª CIPM e Cipe-Mata Atlântica. No confronto, quatro criminosos foram mortos e dois terminaram presos. (Da redação TN)