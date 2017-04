Portela/Teixeira de Freitas apresenta equipe e vai contudo contra o Colo-Colo no próximo domingo (23)

Na noite desta última segunda-feira (170, a diretoria e comissão técnica da Associação Atlética Portela Teixeira de Freitas, reuniram a imprensa para uma entrevista coletiva, onde foi destacada a temporada do clube em 2017. A coletiva aconteceu na Morada da Águia (antigo Alessandro Gol) e contou com a presença dos atletas do clube, autoridades, comissão técnica, imprensa além do presidente Gerson Portela, do gerente de futebol Alex Melo e do secretário municipal de Esportes, Anderson Pinto.

O primeiro a se pronunciar foi o presidente Gerson Portela, afirmando que o time está preparado para a temporada 2017, com uma equipe sólida e comprometida com o projeto. Falou das dificuldades do clube, principalmente a financeira para manutenção da estrutura, como alimentação, farmácia, preparação dos atletas, viagens, hospedagens, pagamentos dos salários e outros gastos extras de um time profissional. Ele falou do apoio que vem recebendo do município, através da Secretaria de Esportes e os empresários da cidade.

O técnico da equipe para esse início de temporada será p professor João Carlos, que também falou da garra do time e do trabalho que está sendo feito com a equipe, afirmando pontualmente que acredita na força, comprometimento e competência técnica do time, que está montado, e que a equipe possui todos os requisitos para ser campeã da segunda divisão e chegar na elite do futebol baiano.

O secretário Anderson Pinto, falou da importância da equipe para o esporte do município e que em conjunto com a diretoria está buscando estratégias legais para que o poder público possa apoiar o time. Disse ainda que todo esforço está sendo feito para que o estádio Tomatão esteja apto para receber as partidas do Campeonato Baiano com as exigências da FBF e colocou toda estrutura logística da Secretaria de Esportes para colaborar com os jogos.

Também estiveram presentes os vereadores Joris de Gel e Antonio Marques, ambos com ligações com o esporte de Teixeira de Freitas. Joris que é filho do saudoso radialista e também repórter esportivo Gel Lopes e Toinzinho como é conhecido Antonio Marcos, já foi jogador profissional. Ambos representaram o legislativo e afirmaram que a casa está comprometida em apoiar o Portela e esporte teixeirense.

Pra finalizar o presidente Gerson Portela agradeceu a presença de todos, pediu o apoio da imprensa, da torcida para apoiar o time no dia a dia das competições, falou também da nova Morada da Águia, nome dado ao Centro de Treinamento do time, que está sediado no antigo Alexsandro Gool, que em breve passará por uma reforma e estará aberto para receber atletas, visitantes e torcedores.

A equipe

A equipe para esse início de temporada terá Danilo (goleiro); Emerson (lateral direito); zagueiros – Rogério, Gabriel, Kaio, Jhonatan, Jadson e Bruno; laterais – Mito, Erick e Izaque; volantes – Torinha, Magnovaldo, Nícolas e Adson; meias – Vinicius, Breno, Narciso e Ninho; atacantes – Vinicius, Amaral, Jean, Iago, Thiu e Wellisson Paulista. O técnico é João Carlos; assistentes – Valdir Godói e Breno Miranda; massagistas – Fábio e Valdir.

O próximo confronto

A partida entre Ypiranga e Portela/Teixeira de Freitas, que estava programada para esta quarta-feira (19), às 20h, no Estádio de Pituaçu, foi cancelada pelo fato da desistência do time da capital em participar da competição. Diante disso, a estreia do Portela será neste próximo domingo, dia 23, às 16 horas, contra o Colo-Colo de Ilhéus, no estádio Tomatão, em Teixeira de Freitas. (Com informações de Sammy Chagas)