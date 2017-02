Porto: Restaurante reduz desperdício em 57% após consultoria do Sebrae

Com o objetivo de orientar os empresários na busca de soluções para a utilização responsável de recursos, o Sebrae realiza consultorias em Porto Seguro, através da Metodologia Sebrae de Redução de Desperdícios. Uma das empresas a aderir à oportunidade, o bar e restaurante Stella Del Mare comemora a economia de mais de R$ 36 mil por ano. O resultado foi alcançado após a consultoria “5 Menos que são Mais” conseguir reduzir em 57% o desperdício de alimentos do negócio, somente no café da manhã diário dos clientes.

Para a proprietária do pequeno negócio, Ângela Rafaela Kurz, as ações forneceram ferramentas e parâmetros que também serão utilizados em outros setores. “Foi surpreendente, porque, através de um estudo de caso, agora a gente pode ver onde existe desperdício de dinheiro até nas pequenas coisas. Assim, podemos reaproveitar ou diminuir gastos”, enfatizou.

A consultoria de Redução de Desperdícios realizada pelo Sebrae faz um levantamento de dados da empresa referentes ao consumo de água, energia e de matéria-prima, diagnosticando e minimizando desperdícios, caso existam. Além disso, as ações visam conscientizar os empresários e colaboradores da importância da adoção de ferramentas de gestão ambiental nas empresas, atuando de forma ecologicamente responsável e eficaz. Entre os objetivos gerais estão aumentar a capacidade produtiva, a rentabilidade e a competitividade dos pequenos negócios, além de mudar o comportamento dos funcionários. A consultoria atende micro e pequenas empresas de comércio, indústria, serviços e de agroindústria.

A diminuição imediata do desperdício de insumos e de despesas gera bons resultados, com controle e recuperação ambientais, garante o gerente regional do Sebrae, Alex Brito. “Isso evidencia o valor de as empresas assumirem posturas mais éticas, melhorando também a imagem institucional no mercado, de forma ecologicamente responsável, mostrando que não há conflito entre a rentabilidade e a conservação ambiental”, afirmou.

Todas as micro e pequenas empresas que queiram solicitar a consultoria de Redução de Desperdícios podem obter mais informações na unidade regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, pelo telefone (73) 3291–4333/4777, ou no ponto de atendimento em Porto Seguro, no telefone (73) 3288–1564. (Da redação TN)