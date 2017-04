Porto Seguro recebe Jogos Indígenas Pataxó

Nem a forte chuva que caiu sobre o município de Porto Seguro, escondeu a beleza da abertura dos Jogos Indígenas Pataxó, realizada no município, na noite desta quarta-feira (19).

Com pinturas e danças tradicionais, a apresentação das delegações, marcada pelo simbolismo e tradição, coloriu a Arena onde são disputados os Jogos. Realizado pelo 9º ano consecutivo, a competição, que segue até o próximo sábado (22) e reúne mais de 800 competidores de diversas etnias. O evento recebe o apoio do governo do estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Setre.

Presente na abertura do evento, a secretária do Trabalho, Emprego Renda e Esporte da Bahia, Olívia Santana, afirmou que a realização dos Jogos Indígenas resgata e valoriza a história da população indígena, que são de fundamental importância para a construção do Brasil.

Irapuru Pataxó, da Aldeia Imbiriba, em Porto Seguro, participa desde a primeira edição, disputando as modalidades de arco e flecha e zarabatana. Junto com a esposa, Suiá Pataxó, que também compete, ele faz questão de levar os dois filhos para o evento. “Aqui celebramos a nossa cultura e fortalecemos a nossa resistência. Mais que uma competição, é uma grande festa dos povos indígenas”, ressaltou.

Ao todo são disputadas 12 modalidades, incluindo: arco e flecha, cabo de guerra, zarabatana, corrida de tora, luta Patxiw Miwka´ay, corrida de maracá, arremesso de tacape, corrida de 100m, natação, canoagem, futebol e meia maratona. Todos os participantes recebem troféus e medalhas, que são confeccionados por indígenas.

Além das competições, a programação inclui Bênção dos Pajés, Desfile Cultura Viva e Beleza Pataxó, Feira de Artesanato Indígena, Mostra das Vestimentas e Gastronomia Pataxó, apresentações culturais, pinturas corporais, além do Fórum Indígena.

Também participaram da solenidade de abertura, a prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, o representante da Sudesb, professor Ney Santos, o ator Jayme Periard, que é padrinho dos Jogos, e representantes do Governo Federal.

Jornada

Na manhã de hoje (20), também em Porto Seguro, teve início a V Jornada de Agroecologia da Bahia. Realizado pela Teia de Agroecologia dos Povos, o encontro anual é um espaço de diálogo, formação, articulação política e troca de experiências.

Realizada também com o apoio do governo do estado, a Jornada busca fortalecer a criação de propostas, ações continuadas de formação política e ampliação do conhecimento sobre agroecologia, sementes crioulas, memória e identidade, organização popular e desenvolvimento da qualidade de vida daqueles que trabalham em respeito à terra.

Durante o evento, acontece a Feira de Economia dos Povos, além de plenárias, rodas de conversa, espaço auto-organizado de mulheres, oficinas práticas, troca de sementes crioulas, mostra de filmes e atividades culturais. (Da redação TN)