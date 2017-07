Prado: Baleia jubarte de mais de 12 metros é achada morta na Barra do Cahy

Uma baleia Jubarte de mais de 12 metros de comprimento morreu após encalhar na praia de Barra do Cahy, região do Balneário de Cumuruxatiba, em Prado. O animal foi encontrado em estado avançado de decomposição, na noite de quarta-feira (5). Esta é a quarta baleia da espécie que morre na região sul do estado, em 15 dias. O primeiro caso ocorreu em Alcobaça, o segundo em Caravelas e outro na Península de Maraú.

De acordo com informações do Projeto Baleia Jubarte, o mamífero, uma fêmea adulta, ficou presa em um banco de areia, em um local afastado da praia. Por conta disso, segundo o projeto, não será necessária a remoção da carcaça. O animal ficará no local até a decomposição. Caso seja levada pelo mar para outra região do litoral, a baleia será retirada da praia.

Conforme o Projeto Baleia Jubarte, as baleias são atraídas para o litoral da Bahia, no inverno, porque as águas são quentes, em relação às águas em outros locais. Segundo os biólogos, cerca de 9 mil baleias visitam o estado por ano. (Informações: Prado Notícia)