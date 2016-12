Prado: Carro capota na rodovia BA-489 e ocupantes saem ilesos

O acidente aconteceu na tarde deste último domingo, dia 25 de dezembro, na rodovia BA-489, nas proximidades de Guarani, distrito do município do Prado e apesar do carro ficou com as rodas para cima, ninguém ficou ferido.

Em depoimento à Polícia Militar, o condutor do Renault Duster, de cor verde, placa FFV-1422, licenciado em São Carlos-SP., contou que estava acompanhado de três pessoas da sua família e seguia sentido a Itamaraju, quando perdeu o controle da direção.

O SAMU de Itamaraju foi acionado, mas como as ambulâncias encontram-se com problemas mecânicos, o socorro aos ocupantes do veículo foi prestado por populares, que encaminharam os mesmos para o Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde foram avaliados e liberados.

O veículo ficou parcialmente destruído e quem passava pelo local no momento, não acreditava que nenhum ocupante havia ficado ferido com gravidade. (Da redação TN)