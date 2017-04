Prado é convidado de honra do 3º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas

O município de Prado foi o convidado especial do 3º Encontro Brasileiro das Cidades Históricas Turísticas e do Patrimônio Mundial, que ocorreu nos últimos dias 11 e 12 de abril, em Brasília. Mais de 300 prefeitos e secretários municipais de todo o país se reuniram no Distrito Federal, para planejar e consolidar ações para gestão das cidades históricas brasileiras. A proposta do encontro nacional foi estabelecer o desenvolvimento do crescimento econômico e social desses municípios, aliando a preservação do Patrimônio Cultural e o desenvolvimento sustentável, em ações transversais entre as diversas políticas públicas, como turismo, educação e geração de emprego e renda.

Para Joklebio Coelho, secretária Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Prado, que participou do encontro, o evento estabeleceu discussões que contribui para o fomento do turismo em todo o país e para a região do extremo sul, especialmente para o município de Prado, que há 120 anos é dono do território que sedia o Recife de Carapebas e a Foz do Rio Cahy, dois importantes pontos históricos da certidão de nascimento do Brasil, onde os portugueses na tarde de 22 de abril de 1500, aportaram por 48 horas e na beira da praia do Cahy fizeram o primeiro contato com os nativos antes da partida para o pouso seguro de Porto Seguro e para o pouso seguro de Coroa Vermelha.

“Precisamos valorizar os pontos históricos do nosso país e principalmente do nosso município, para isso é necessário que haja manutenção do patrimônio histórico e que saibamos explorar e desfrutar as belezas culturais e turísticas do nosso município. Igualmente Prado, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália também são importantes e juntos formam a tríplice terra mãe do descobrimento do Brasil e este extraordinário contexto histórico precisa se preservar e explorar”, ressalta o secretário Joklebio Coelho.

Para a prefeita Mayra Brito (PP), o encontro foi mais um mecanismo do planejamento para auxiliar os municípios e muito contribuiu para o Prado na sua definição de uma agenda de desenvolvimento sustentável dos núcleos históricos, por meio da implantação de políticas voltadas a ações de preservação, promoção e de valorização do patrimônio natural e cultural.

“A participação de Prado neste encontro busca acompanhar, tanto as políticas que estão sendo desenvolvidas em outros estados do Brasil, como também colaborar com este intercâmbio de experiências e informações entre os municípios brasileiros. Nosso papel é auxiliar na tomada de decisões que visem o fomento à Cultura e ao Turismo, sempre pensando em ações de salva-guarda para o nosso patrimônio histórico e turístico em Prado”, enfatiza a prefeita Mayra Brito. (Por Athylla Borborema).