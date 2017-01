Prado: Homem que arrastou cão em carro diz que animal já estava morto

O homem que foi flagrado por uma câmera de segurança no momento em que arrastava um cachorro que estava amarrado em uma caminhonete, no último fim de semana, na cidade do Prado, se apresentou à polícia nesta última segunda-feira (23) e disse que o animal já estava morto quando foi amarrado ao veículo. De acordo com as informações da Polícia Civil, em depoimento, ele contou que levava o corpo do animal para um terreno baldio, onde seria deixado.

Segundo a polícia, o homem alegou que convivia com o cão há dois anos e que o animal havia morrido após ficar doente. O suspeito contou que arrastou o corpo do bicho porque não tinha espaço na carroceria da caminhonete, que estava cheia de cocos.

A polícia informou que foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e que o caso será enviado para a Justiça. Pessoas que presenciaram o cachorro sendo arrastado deverão ser ouvidas nos próximos dias para comprovar a versão de que o animal estava realmente morto. Caso o cachorro tenha sido arrastado quando ainda estava vivo, o suspeito poderá responder por crime de maus-tratos contra animais.

Nas imagens, é possível notar que o animal está amarrado pelo pescoço e sendo puxado por uma corda presa ao carro. O cachorro foi arrastado por uma estrada de terra e o carro ainda passou por turistas que chegavam ao estabelecimento. (Da redação TN)