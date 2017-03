PRE prende ciclista transportando produtos furtados em Teixeira de Freitas; comparsa foge

Nesta quarta-feira, dia 1º de março, militares da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que retornavam de uma ocorrência de acidente automobilístico, avistaram dois suspeitos pedalando duas bicicletas na altura do km 03 da rodovia BA-290, perímetro urbano de Teixeira de FReitas. Chamou atenção da guarnição o fato de um deles transportar na parte traseira da bicicleta um botijão de gás e o outro, um volume feito com um lençol, de cor branca, com alguns produtos dentro.

Desconfiados os policiais tentaram fazer a aproximação, quando um deles, o que transportava o botijão de gás, entrou numa rua do Bairro Ulisses Guimarães e fugiu, enquanto o outro, identificado como Gilberto Soares dos Santos, acabou interceptado no Bairro Estância Biquíni.

Ao ser questionado sobre a origem dos produtos que ele carregava enrolados no lençol, segundo os militares da PRE, Gilberto apresentou versão duvidosa, tendo alegado inicialmente ser de uma irmã, mas pouco tempo depois terminou confessando pertencer ao homem que fugiu com o botijão, adquiridos em um arrombamento seguido de furto contra uma residência. Como disse que apenas estaria ajudando no transporte, o acusado não soube informar o endereço da casa alvo do comparsa arrombador.

Novamente questionado sobre a localização do fujão, Gilberto informou aos policiais um endereço, onde foram encontrados um aparelho de TV 42 polegadas, um cofre fechado, relógios diversos e um faqueiro.

Na sede da 8ª Coorpin, onde foi apresentado, Gilberto Soares dos Santos, após ser ouvido pelo delegado Bruno Souza Ferrari, de plantão na unidade, terminou indiciado por crime de receptação e permanece preso à disposição da Justiça. A polícia tenta agora localizar e prende o segundo acusado, apontado como autor do arrombamento seguido de furto. (Por Ronildo Brito)