Prefeito contrata vaqueiro com ‘supersalário’ no interior da Bahia

A prefeitura da cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, contratou um vaqueiro por R$ 25.200. O contrato foi assinado no último dia 24, e é válido até setembro deste ano. A contratação do “vaqueiro de ouro”, como o contratado foi apelidado nas redes sociais, rendeu diversas críticas ao prefeito Rogério Andrade (PSD). Muitos argumentam que o salário mensal da categoria fica entre R$ 2 mil e 2,9 mil.

O gestor municipal explicou em entrevista ao site Voz da Bahia, que houve um ajuste sobre um contrato da gestão anterior. “Fico feliz que nós já estamos entrando no terceiro mês de gestão, e a oposição, pessoas que querem tirar vantagem de um governo sério, ficam buscando alguma coisa para tentar nos bater. Queremos provar que nosso trabalho é sério. Ultimamente, a população tem colocado nas redes sociais, imagens de animais nas avenidas da cidade, então, existia no governo passado esse mesmo contrato, com a mesma pessoa e serviços, apenas ajustamos o valor. A pessoa está responsável por recolher o animal na rua, viabilizar o veículo para transporte e alugar um local adequado para abrigar. Em suma, contratamos um vaqueiro para recolhimento e gestão desses animais”, afirmou.

Também em entrevista, Rogério Andrade detalha as dívidas da gestão passada que já foram quitadas. “Só da última gestão, já pagamos cerca de R$ 3 milhões: R$ 650 mil reais de empréstimos consignados, R$ 750 mil reais de terço de feiras, R$ 1 milhão e R$ 600 mil de INSS. Só essas três dividam referentes ao funcionalismo, pagamos o total de R$ 3 milhões, em dois meses”, finaliza. (Informações: Bocão News)