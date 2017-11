Prefeito de Itamaraju muda o discurso e diz que união entre Estado e municípios garante êxito das policlínicas regionais

Presente à inauguração da Policlínica Regional do Extremo Sul, realizada na última sexta-feira (17), em Teixeira de Freitas, o prefeito do município de Itamaraju, Marcelo Angênica (PSDB), destacou a importância da união para garantir projetos essenciais para a população. “A união ajuda a executar os serviços com melhor qualidade e menor custo. A policlínica permite que os municípios consorciados dividam com o Governo do Estado os custos e assegurem ao povo o acesso ao atendimento de médicos especializados e exames de grande complexidade. É um grande êxito para o extremo sul da Bahia”, afirmou o prefeito ao site da SECOM.

Antes mesmo de tomar posse, em dezembro de 2016, Marcelo Angênica, então prefeito eleito, reuniu a imprensa regional para anunciar o seu secretariado. Na época, ao ser indagado pelo Teixeira News “se mandaria pacientes do município para a Policlínica Regional de Saúde”, ele disse que sua prioridade seria montar clínicas com especialidades no Hospital Municipal de Itamaraju e que não era sua vontade continuar transportando pacientes da cidade para outros centros regionais, como era o caso de Teixeira de Freitas. “O povo de Itamaraju já está cansado de ser transportado para outras cidades, inclusive Teixeira de Freitas. Fui eleito para mudar essa história e por isso não enxergo com bons olhos e nem sei se compensa para Itamaraju usar a Policlínica”, disse.

Após mudar o discurso, Marcelo Angênica esteve presente na inauguração da policlínica e ainda fez comentário positivo sobre a estrutura ao principal meio de comunicação oficial do Governo do Estado. Nesta segunda-feira (20) o Consórcio Regional de Saúde, gestor da policlínica, já mandou ao município de Itamaraju um ônibus para transportes dos pacientes.

A Policlínica Regional do Extremo Sul foi a primeira a ser inaugurada pelo governador Rui Costa. Até o final do ano, outras três serão entregues aos municípios consorciados das regiões de Guanambi, Irecê e Jequié. A próxima inauguração acontece no dia 24 deste mês, em Guanambi, para atender grande parte da região sudoeste do estado. As outras duas entrarão em funcionamento no mês de dezembro. (Por Ronildo Brito)