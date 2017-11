Prefeito e presidente da Câmara alinham discursos e dizem que Nova Viçosa não tem partido político

O prefeito e o presidente da Câmara Municipal de Nova Viçosa, tentam sobressair na avaliação do atual quadro político em que se encontra o Brasil e principalmente a Bahia, mesmo a federação e o estado sendo administrados por forças políticas totalmente opostas, o Brasil com Michel Temer (PMDB) na presidência e a Bahia com Rui Costa (PT) governador. Isso se dá por causa do desempenho administrativo em que os dois gestores dos poderes legislativo e executivo de Nova Viçosa que são do Partido Democratas veem buscando manter junto a essas lideranças políticas.

O prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho” (DEM) é do partido que integra a base aliada do presidente Michel Temer e partido do presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e, em suas ações Manoelzinho tem sido determinado na busca por recursos para o município sob alegação que o povo do município vem acima de siglas partidárias. Recentemente reforçou com o governador Rui Costa que o seu alinhamento político não pode sobrepor a sua gestão, e que Rui pudesse se sentir em casa, pois Nova Viçosa deve muito ao governador nessa gestão.

Manoelzinho destaca as iniciativas, principalmente no turismo e na garantia de direitos do cidadão, feitas em parceria com o governo do Estado, como sendo de fundamental importância para que o trágico ano financeiro de 2017 não ficasse zerado de ações. “Estivemos duas vezes em Salvador com Carlos Martins, secretário de Estado de Desenvolvimento Social da Bahia, e outras duas vezes ele esteve visitando Nova Viçosa, celebramos algumas parcerias, como foi o caso da caravana da justiça social, e da mesma forma estivemos com o assessor chefe de Rui Costa, Osnir Cardoso, que teve papel importante na vinda do Sul-Americano de Vôlei de Praia para o município, ações que só foram possíveis, pois temos acima de tudo uma postura de respeito e prestígio junto ao Governo do Estado”.

Já o presidente da Câmara Municipal, vereador Anastácio Carvalho, que também é do DEM, vai além e reforça que a atual conjuntura política não favorece polarização e sim as gestões eficientes, aquela que observa a demanda do precisado e não por quem ele é governado. “Observe a policlínica regional, é coisa de primeiro mundo, no Brasil são pouquíssimas unidades com esse padrão, uma ação que diretamente está beneficiando o município de Nova Viçosa e, o povo daqui não tem sigla partidária tatuada na testa, Isso é gestão eficiente, hoje nós temos dentro do governo do estado facilitadores para que possamos trilhar os caminhos de Nova Viçosa (Carlos Martins e Osnir Cardoso) aproximação que vem se dando graças a forma humana de pensar, tanto do prefeito Manoelzinho quanto do governador Rui Costa”.

O presidente Anastácio Carvalho ainda enfatiza as posições políticas pessoais as classificando como secundárias frente as demandas da população e acrescenta: “Hoje temos amigos e parceiros que nos representam tanto em Brasília quanto em Salvador, que é o caso do deputado federal José Carlos Aleluia e do deputado estadual Sandro Régis, são companheiros de longa data, meus e do Manoel também, mas isso não nos priva de buscar melhorias para o município, algumas pessoas nunca descem do palanque, mas esquecem que Nova Viçosa é maior do que todos nós, pessoas, mandatos, isso tudo passa, mas Nova Viçosa permanecerá aqui”, ressaltou o presidente da Câmara de Vereadores. (Da redação TN).