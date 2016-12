Prefeito Manoelzinho e major Anilton definem estratégia da Operação Verão em Nova Viçosa O 1º sargento Reginaldo Souza ladeado pelo subcomandante capitão Fabiano Lima e o comandante major Anilton Almeida da 89ª CIPM.

O comandante da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar nos municípios de Mucuri e Nova Viçosa, major Anilton Almeida e o novo comandante do 3º Pelotão da PM na cidade de Nova Viçosa, 1º sargento Reginaldo Souza Silva se reuniram nesta última sexta-feira (23/12) com o prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), onde definiram o último plano da estratégia da Operação Verão na cidade praiana.

Também nesta última sexta-feira (23), o comandante da 89ª CIPM de Itabatã, major Anilton Almeida publicou a reforma administrativa na circunscrição da Companhia com a nomeação dos seus novos comandantes e subcomandantes nos pelotões de área nos municípios de Mucuri e Nova Viçosa.

O 1º tenente Suzarte é o novo comandante do 1º Pelotão da PM no distrito de Itabatã. A nova comandante do 2º Pelotão da PM na cidade de Mucuri é a subtenente Carlinda. O novo comandante do 3º Pelotão da PM na cidade de Nova Viçosa é o 1º sargento Reginaldo Souza. O novo comandante do 4º Pelotão da PM no distrito de Posto da Mata é o 1º tenente Coelho. O novo comandante do 5º Pelotão Especial Tático Operacional é o 1º tenente Tiago. O novo comandante do 6º Pelotão de Comandos e Serviços é o 1º sargento Jair. E o novo chefe da Seção de Planejamento Operacional é o 1º tenente Celestino. O novo chefe da Seção de Suporte Operacional é o 1º tenente Patrício. E o novo chefe da Seção das Operações de Inteligência é o 1º tenente Freire.

Em Nova Viçosa, um dos destinos mais procurados pelos brasileiros, o prefeito Maneolzinho da Madeira, após a definição do novo plano para a Operação Verão na cidade, agradeceu a dedicação e atenção da Polícia Militar da Bahia, através do comandante regional na 89ª CIPM major Anilton Almeida, e saudou o novo comandante da Polícia Militar local, o 1º sargento Reginaldo Souza.

“Com o trabalho que pretendemos fazer na nossa gestão para divulgar Nova Viçosa, estamos confiantes em uma temporada de muito sucesso e sabemos que a Polícia Militar irá garantir o sentimento de segurança em nossos visitantes e moradores”, disse o prefeito Manoelzinho que a noite participou da festa de confraternização da PM em Nova Viçosa.

“Estamos prontos, graças ao apoio do nosso comandante major Anilton, para garantir a segurança em toda a área de abrangência e o reforço será empregado em pontos estratégicos, garantindo maior eficiência e controle nos diversos pontos da cidade de Nova Viçosa para que o turista e seus habitantes continuem reinando na paz e os visitantes levem para suas casas a melhor das impressões da nossa terra”, destacou o novo comandante do 3º Pelotão da PM de Nova Viçosa, 1º sargento Reginaldo Souza.

Segundo o comandante da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar em Itabatã, major Anilton Almeida, a Operação Verão tanto na cidade de Mucuri, quanto na cidade de Nova Viçosa terá o policiamento ampliado e reforçado em áreas de grande fluxo de pessoas.

O comandante Anilton Almeida disse ainda que haverá o aumento no efetivo policial em cerca de 100 homens, aumento no número de viaturas, equipamentos, armamentos e uniformes apropriados. E contará com reforços especiais especialmente nas grandes festas de Réveillon e Carnaval. “Queremos que todos os nossos visitantes voltem para as suas casas apenas com boas lembranças de Mucuri e Nova Viçosa”, pontuou o major Anilton Almeida. (Por Athylla Borborema).