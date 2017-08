Prefeito Manoelzinho faz entrega simbólica de 10 mil uniformes a alunos da rede pública de Nova Viçosa

O prefeito de Nova Viçosa, Manoelzinho da Madeira (DEM), através da secretaria municipal de Educação, aproveitou a abertura da semana dos jogos escolares da rede pública de ensino para fazer a entrega simbólica dos uniformes para os alunos das escolas municipais. Ao todo serão 10 mil uniformes que já estão à disposição da secretaria de Educação e que serão encaminhados às escolas devidamente divididos por tamanhos, idade e série escolar.

O prefeito Manoelzinho destacou que a entrega dos uniformes com atraso, 5 meses após o início do ano letivo de 2017, foi motivado pelos entraves burocráticos, mas que assim que foram superados de imediato a demanda foi tratada como prioridade. “Superar dificuldades é desafio para todo ser humano e quando conseguimos passar as adversidades, a gente começa a ver que está no caminho certo. Tivemos muitas questões burocráticas, mas aqui estamos para cumprir para com a nossa gente um compromisso não só de palanque, mas um compromisso histórico de gestão”, explicou

Durante a cerimônia de entrega simbólica dos uniformes, que ocorreu na abertura da semana dos jogos da rede pública, a secretária de educação de Nova Viçosa, Jessyluce Reis, destacou a importância dos uniformes para os alunos da rede municipal. “É fundamental para garantir que as crianças tenham plenas condições de estudar e aprender de forma igualitária, além de proporcionar mais segurança e integração por meio de trajes padronizados. Não podemos deixar de agradecer ao prefeito Manoelzinho, que dentro das limitações da atual conjuntura econômica dos municípios do país, não mediu esforços para garantir a padronização do fardamento das escolas da rede pública municipal”.

A cerimônia contou com a presença do vice-prefeito de Nova Viçosa, Roberval Lima Porto, da equipe de secretariado da prefeitura e também com a presença de vários vereadores, compondo a mesa das autoridades. Falou em nome dos vereadores, o presidente da Câmara, vereador José Anastácio, que na oportunidade frisou a importância da ação. “A entrega dos uniformes escolares tem a função de garantir a permanecia das crianças na escola e a qualidade do ensino, além de proporcionar segurança na identificação dos alunos no cotidiano escolar, quero parabenizar ainda a gestão porque os uniformes foram fabricados por uma empresa local, gerando emprego e renda para o município”, explica. (Da redação TN)