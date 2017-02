Prefeito Manoelzinho prepara Nova Viçosa para o carnaval 2017

O prefeito de Nova Viçosa, Manoel Costa Almeida o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), assegurou que vai nestes próximos quatro anos projetar economicamente o município de Nova Viçosa para as próximas duas décadas. Disse que quando deixou o município em 2004, deixou também a sua economia preparada para os próximos 10 anos e esta viabilidade de continuidade não foi conservada pelos seus antecessores. Mas em 2020 disse que deixará Nova Viçosa preparada para os próximos 20 ou 30 anos, diante dos projetos que executará nos próximos anos.

Manoelzinho da Madeira assegurou que dará um novo rumo na história do turismo da cidade de Nova Viçosa que atualmente recebe gente da maioria dos estados brasileiros, especialmente Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo e da própria Bahia. E, que seu desejo é projetar o turismo de Nova Viçosa para o mundo inteiro diante da beleza e dos inúmeros recursos naturais que o município dispõe para se explorar.

Atualmente a Prefeitura de Nova Viçosa através da sua Secretaria Municipal de Turismo têm realizado trabalhos de limpeza, reparação de obras, revitalização de áreas, higienização da orla e prédios públicos e vem promovendo investimentos em atrações artistas e de lazer para a população. Além do planejamento do projeto de segurança pública junto com as organizações da Polícia Militar para que o verão e especialmente o carnaval que começa na quinta-feira do próximo dia 23 de fevereiro e só finalizar sua programação na quarta-feira de cinzas de 1º de março, ocorra com alegria e tranqüilidade.

“Vamos neste período agora intensificar o trabalho para que este nosso primeiro carnaval nesta nossa nova gestão fique marcado na memória das pessoas, do país e gere emprego e renda para a nossa população. O turismo é a maior indústria do planeta terra e trata-se de uma indústria que não polui o meio ambiente. E em Nova Viçosa, temos a maior diversidade ambiental do Estado que encanta a todos e a todas que aqui nos visitam todos os anos”, ressaltou o prefeito Manoelzinho.

E destaca: “Por esta razão, que precisamos zelar e cuidar da nossa terra e do nosso turismo, porque precisamos com o turismo gerar mecanismos econômicos em favor do município e da nossa população. O mais importante é que o investimento que fazemos em todo verão e nas festas tradicionais do município, estabilizamos ainda mais a economia do município de Nova Viçosa, justamente porque estas festas geram emprego e renda aos seus moradores”, lembrou o prefeito Manoelzinho. (Por Athylla Borborema).