Prefeito premia servidores públicos no carnaval com antecipação de salário em Alcobaça

A Prefeitura de Alcobaça antecipou o salário dos servidores municipais deste mês de fevereiro, em tributo ao carnaval. Normalmente, o pagamento é efetuado no último dia útil de cada mês. A folha do mês de fevereiro foi feita na última terça-feira (21/02) e nesta última quarta-feira, dia 22 de fevereiro, o dinheiro foi creditado em conta do funcionalismo público, quando também foi pago um terço de férias dos profissionais da rede municipal de educação.

Conforme o prefeito de Alcobaça, Leonardo Coelho Brito, o “Léo Brito” (PSD), objetivo é sempre manter o funcionalismo satisfeito e nesta época foi propício em razão do carnaval e é mais uma forma de levar satisfação ao funcionário público que vai poder brincar o seu carnaval com o dinheiro no bolso e com muito mais alegria. Ou até mesmo, usar o dinheiro para faturar um pouco mais negociando com os turistas durante o carnaval.

“O pagamento antecipado é um privilégio para poucos brasileiros. País afora, o funcionalismo sequer tem certeza de receber até o quinto dia útil seguinte ao mês trabalhado, imagina receber adiantado? Nos dias atuais, isso é quase um sonho impossível, mas não para quem trabalha na nossa gestão aqui em Alcobaça. Foi assim no passado e agora será da mesma forma, o servidor público é valorizado, respeitado e satisfeito”, disse o prefeito Léo Brito.

Segundo Léo Brito, pagar em dia é uma obrigação do gestor e um compromisso de seu governo. “Vamos nos esforçar durante todo o nosso mandato para cumprir fielmente os pagamentos de funcionários e fornecedores, sem perder de vista os investimentos necessários para recolocar o município nos rastros do crescimento econômico”.

E acrescentou: “Vamos novamente arrumar a casa, apertar o cinto, cortar desperdícios e pôr dinheiro em caixa, para honrarmos todos os nossos compromissos em dia. Portanto, nada melhor do que fazer essa homenagem aos servidores, que são fundamentais nesse processo, em pleno carnaval”, justificou o prefeito Leó Brito, com relação aos motivos que levaram a antecipação salarial do mês de fevereiro. (Por Athylla Borborema).