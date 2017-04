Prefeito Temoteo Brito faz visita oficial ao Distrito de Cachoeira do Mato

Visando a integração dos distritos à Administração da Cidade, o prefeito Temoteo Alves de Brito (PSD), visitou o distrito de Cachoeira do Mato e autorizou a ampliação do cemitério e a implantação de um projeto de mandiocultura para a geração de emprego e renda na localidade. Acompanharam o prefeito, em comitiva, o secretário de Administração e Planejamento, Professor João Carlos e o secretário de Agricultura, Dorivaldo Neves.

O prefeito Temoteo Brito fez inspeção em todo o distrito e falou ao vereador Ronaldo Cordeiro e à Dona Cecília, administradora local.

Na oportunidade, o secretário de Agricultura, Dorivaldo Neves, inspecionou a área que servirá para implantação de um projeto agrícola que estará ligado à sua pasta e produzirá efeitos positivos em termos de emprego e renda no distrito.

Ainda na sua visita de inspeção, o gestor observou a infraestrutura do distrito no que tange ao calçamento das ruas, à iluminação e ao sinal de celular. “É o prefeito vendo in loco os problemas e necessidades das comunidades”, disse o vereador Ronaldo Cordeiro.

As lideranças locais acompanharam a visita e dialogaram o chefe do executivo sobre a importância de celeridade no atendimento das reivindicações. (Da redação TN)