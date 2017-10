Prefeitos de Ibirapuã, Prado e Alcobaça têm WhatsApp clonados; amigos de Calixto caíram no golpe

Os prefeitos dos municípios de Ibirapuã, Calixto Antônio Ribeiro; de Alcobaça, Léo Brito; e da cidade de Prado, Mayra Brito, foram vítimas de golpes após terem um aplicativo de bate-papo do celular clonado. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos entravam em contato com amigos dos prefeitos e pediam dinheiro. Algumas pessoas próximas ao prefeito Calixto, de Ibirapuã, segundo apurou o site G1 Bahia, caíram no golpe e realizaram depósitos.

“Quando cheguei na prefeitura fui para uma reunião e pedi a meu irmão para ver meu Whatsapp e ele disse: ‘Seu whatsapp não entra’. Fui ver o sinal do telefone e não estava funcionando. Depois recebi uma ligação e a pessoa falou: ‘O senhor recebeu o depósito que eu fiz para a senhor, que o senhor mandou?’. Daí eu disse: ‘Eu não pedi para fazer depósito'”, relatou Calixto.

Conforme a vítima, pelo menos quatro pessoas transferiram dinheiro para o número da conta bancária enviado na mensagem. O gerente de transportes do município Thiago Chácara disse que transferiu R$ 700 e não desconfiou que era um golpe. “Ele me pediu a transferência, eu fiz normalmente”, contou.

Na troca de mensagens, os criminosos ainda pediam a confirmação das transferências. Algumas chegaram a pedir R$ 2 mil. Calixto fez um boletim de ocorrência. Procurou a operadora de celular e descobriu que o número dele foi desabilitado.

As outras vítimas

Os prefeitos Léo Brito e Mayara Brito, de Alcobaça e Prado, respectivamente, também procuraram a polícia para prestar queixa referente ao mesmo golpe. Eles usaram as redes sociais para informar aos amigos que foram vítimas de um golpe e alertaram às pessoas que não fizessem transações bancárias. Os números das contas enviadas pelos bandidos estavam em nomes diferentes, mas todas são do Banco do Brasil. A coordenadora regional da Polícia Civil disse que esse pode ser um caminho para descobrir os bandidos. (Da redação TN)