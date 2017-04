Prefeitos de Teixeira de Freitas e Alcobaça participam de audiência com superintendente da Bahiatursa

Nesta segunda-feira, dia 24 de abril, Temoteo Alves de Brito e Leonardo Coelho Brito, prefeitos de Teixeira de Freitas e Alcobaça, respectivamente, participaram de audiência com Diogo Rodrigues Medrado, Superintendente na Bahiatursa, autarquia do Governo do Estado, em Salvador.

Através de sua assessoria, Temoteo Brito informou a viabilização de verba para a realização da festa de comemoração da emancipação política de Teixeira de Freitas.

O prefeito Temoteo Brito também esteve reunido com o senador Otto Alencar. “O Senador levará ao Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, o projeto de uma barragem no rio Itanhém para resolver o problema da água na cidade de Teixeira de Freitas”, diz Brito.

As informações ainda dão conta que o senador Otto Alencar levará o pedido do prefeito de Alcobaça, Léo Brito, para atendimento aos pescadores de Alcobaça e de outros municípios da região, para a liberação da pesca de algumas espécies que foram proibidas e que estão afetando o sustento de muitas famílias.

Além de Temoteo Brito e Léo Brito, participou da audiência o vereador por Teixeira de Freitas, Adriano Souza. (Da redação TN)