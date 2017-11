Prefeitura de Alcobaça adquire nova patrol

O investimento na aquisição do novo equipamento foi de R$ 500 mil. A nova patrol é uma New Holland (modelo RG 140B) gabinada e com ar condicionado para oferecer a comodidade necessária ao operador.

A motoniveladora já está em Alcobaça. A máquina é ideal para nivelamento do chão e se destaca pela alta tecnologia e pela eficiência, com comandos hidráulicos de elevada precisão, articulação do chassi à frente da cabine, lâmina central e transmissão de controle eletrônico inteligente. Um dos equipamentos mais modernos disponível no mercado.

Segundo o prefeito Léo Brito, essa nova patrol será utilizada para melhorar a infraestrutura do município. “Quem mora nos distritos sabe a dificuldade de transitar por estradas esburacadas ou mal cuidadas. Assumimos o governo para enfrentar os desafios, as dificuldades e apresentar resultados positivos. Há cada dia estamos trabalhando para fazer a diferença na vida das pessoas mais sofridas e o resultado vai continuar aparecendo, porque estamos empenhados nisso”, destacou. (Da redação TN)