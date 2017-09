Prefeitura de Mucuri inicia asfalto da principal rua do centro de Itabatã

A Prefeitura Municipal de Mucuri iniciou as obras de asfaltamento de algumas ruas do centro do distrito de Itabatã e começou pela fundamental via do centro comercial da localidade. Itabatã é o principal centro urbano do município de Mucuri e é o segundo maior distrito da Bahia e o terceiro maior do Brasil com 20.989 habitantes, atrás apenas de Posto da Mata com 25.834 habitantes (Nova Viçosa) e o distrito de Jurema com 129.276 habitantes (Caucaia, no Ceará).

Embora, todo o centro do distrito de Itabatã seja pavimentado por meio de bloquetes, pedras de paralelepípedos ou de blocos pré-fabricados de concreto, agora está ganhando massa asfáltica para melhor embelezar o lugar e proporcionar mais conforto aos seus moradores e usuários.

De acordo com o prefeito Carlos Simões (PDT), a obra é um experimento por meio de uma parceria com uma empresa especializada em massa asfáltica e que está contemplando inicialmente a Rua Jorge Borges Jael que liga a BR-101 até a pavimentação asfáltica do Condomínio Vilas dos Eucaliptos, cortando todo o centro comercial e residencial do distrito de Itabatã.

Segundo o prefeito Carlos Simões a intenção inicial é conhecer a qualidade do material e do trabalho da empresa e, havendo aprovação, mesmo sabendo da referência da empresa, é estabelecer uma parceria duradoura objetivando contemplar com asfalto toda às ruas e avenidas do centro de Itabatã, a exemplo das extensas avenidas Salvador e Avenida Minas Gerais.

Conforme o administrador do distrito de Itabatã, o vice-prefeito Fernando Jardim (PP), a obra de experimento tem a intenção de se contratar um trabalho respaldado na durabilidade e no melhor emprego do dinheiro público. Tanto que na Rua Jorge Borges Jael a empresa aplicou a primeira camada de asfalto para corrigir as irregularidades do calçamento, depois vem aplicando a segunda camada de nivelamento e por última realizando o trabalho de sinalização da pista que dará embelezamento e proporcionará um resultado urbanístico clínico seguindo a tendência das grandes cidades mundiais.

O prefeito Carlos Simões ainda disse que a intenção é contemplar com o asfalto todo centro do distrito de Itabatã e depois partir para os bairros da sede e dos distritos onde ainda não existem obras de pavimentação das ruas e avenidas. O bairro Cidade Nova, no distrito de Itabatã, é um dos próximos bairros que se objetiva contemplar com asfalto, contudo, antes disso, é preciso se executar obras de terraplanagem, preparo do solo, drenagem e se estabelecer redes de águas fluviais.

No início das obras compareceram ao local das máquinas trabalhando, o prefeito Carlos Simões e o vice-prefeito Fernando Jardim. E também os vereadores Itamar Siqueira Junior (PDT), Isaías Ferreira de Oliveira (PSC) e o presidente da Câmara Municipal, vereador Jose Mendes Fontoura, o “Zé do Boi” (PMDB). Além de secretários municipais, populares, moradores e comerciantes que tem comemorado a chegada do asfalto na principal rua de acesso ao distrito, no centro comercial de Itabatã.

Para o prefeito Carlos Simões a obra de asfalto na Rua Jorge Borges Jael é uma de muitas que virão para privilegiar a população de Itabatã e causar bem-estar e comodidade aos seus moradores, comerciantes, transeuntes e clientes. O prefeito lembra que o asfalto trará novo aspecto urbanístico para o distrito de Itabatã, embelezando e organizando o trânsito da sua zona urbana e, além de tudo, renovará a autoestima e as esperanças dos seus moradores e empreendedores, atraindo novos investimentos para a cidade e consequentemente gerando mais emprego e renda. (Por Athylla Borborema).