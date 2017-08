Prefeitura de Nova Viçosa apresenta planejamento estratégico para empresários em um café da manhã

Na manhã da última sexta-feira (11), a Prefeitura de Nova Viçosa através da sua Secretaria de indústria e Comércio apresentou seu planejamento estratégico. O evento aconteceu na própria secretaria e contou com a participação de servidores, autarquias regionais ligadas a políticas de geração de emprego e renda, como SEBRAE, lideranças empresariais e boa parte da imprensa regional, o que fez com que o evento tivesse ainda mais visibilidade.

Entre outros pontos, foi divulgado o Mapa Estratégico da Secretaria de Indústria e Comércio, contendo a missão, visão e os objetivos a serem alcançados, inclusive as parcerias com o SEBRAE, DesenBahia e outras agências financeiras para concretização dos projetos como jovem empreendedor, Estudante do Futuro, fortalecimento do artesanato local e incentivo e capacitação de vendedores individuais e ambulantes. Também foram apresentados os projetos em andamento como o mercado do peixe e o fortalecimento das indústrias da região, tornando-as competitivas e buscando parcerias para fomentar a mão de obra local e a geração de renda.

De acordo com a secretário da pasta, Jorge Cunha, o planejamento beneficia todas as partes envolvidas no processo, inclusive os projetos desenvolvidos em parceria com outras secretarias. “Desde o início da gestão, diversos objetivos foram implementados, a exemplo do fortalecimento das industrias locais, que é quem já está aqui nos dando retorno, aperfeiçoamento do senso empresarial e reestruturação do polo industrial de Nova Viçosa, em Posto da Mata, um dos mais importantes da região”.

O concorrido evento começou com um café da manhã e contou ainda com a presença de boa parte dos secretários da Prefeitura de Nova Viçosa, vereadores, populares e o vice-prefeito Roberval Lima Porto, que em seu discurso vez uma avaliação sobre o evento. “Planejamento, Organização e Motivação são fatores essenciais para a prosperidade. E aquilo que chamamos de SUCESSO é quando a oportunidade encontra o planejamento” relatou Roberval sobre a implementação do planejamento estratégico para alcançar os objetivos traçados.

Para o prefeito Manoelzinho, esta nova forma de gerir as pastas estratégicas do município valoriza o material humano e possibilita um melhor desempenho das ações aplicadas. “Teremos ações padronizadas dos processos, o que resultará em uma crescente zona de estabilidade para o município, potencializando e dando celeridade nas demandas dos pequenos empresários mas que dão grandes retornos”. Manoelzinho destaca ainda a desburocratização que o secretário Jorge Cunha vem proporcionando “é preciso que nos dias atuais não se dificulte a vida de quem quer gerar emprego e renda, e nós estamos atendo a isso nossos secretários são o que de melhor há a frente de pastas municipais na região, autonomia e tempo é o que eles precisam para fazer de Nova Viçosa a pérola do interior da Bahia. (Da redação TN)