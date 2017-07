Prefeitura de Nova Viçosa realiza 1ª Conferência Municipal de Saúde da sua história

A Prefeitura de Nova Viçosa realizou na última quinta-feira (27) a sua primeira Conferência Saúde, executada pela Secretaria Municipal de Saúde em uma parceria com o Conselho Municipal de Saúde. O evento aconteceu no Centro de Treinamento no Distrito de Posto da Mata, onde stands institucionais ligados à pasta da saúde do município ofertaram diversos serviços aos visitantes. A adesão maciça da comunidade possibilitou que várias demandas fossem priorizadas para comporem o Plano Municipal de Saúde para os próximos quatro anos (2018/2021).

“A conferência é para discutir as necessidades da saúde pública em Nova Viçosa. Juntos definimos, dentro da realidade orçamentária, o planejamento das ações que serão feitas em nossa gestão, com um pedido especial, as demandas aqui levantadas serão fundamentais para fazer da saúde em Nova Viçosa modelo para a Bahia e para o Brasil, más não adianta os melhores equipamentos, os mais qualificados profissionais se não formos “humanos” quando fizermos o atendimento da nossa gente. O modelo de saúde que queremos para nosso município tem que passar primeiro por uma gestão humanizada,” falou o prefeito Manoelzinho.

Josélia Prates, secretária municipal de Saúde, falou sobre a importância da participação da comunidade para garantir uma melhor gestão do SUS e por ser a primeira do município ela fez questão de enfatizar a preocupação do prefeito Manoelzinho na realização dessa conferência de saúde. “Sempre foi uma preocupação do prefeito que a gestão da saúde de Nova Viçosa fosse o mais eficiente possível, como ele sempre diz, uma saúde humanizada, e temos a certeza que com as demandas levantadas aqui, que irão compor nosso plano municipal de saúde, nós teremos um atendimento de excelência, não com a intenção de conquistar números ou algo parecido, mas porque nossa comunidade merece o melhor”.

Em todos os distritos e povoados do Município de Nova Viçosa foram realizadas pré-conferências para criar demandas a serem discutidas durante a Conferência. “É através da participação efetiva da comunidade que podemos trabalhar juntos e planejar um plano de ação com qualidade”, disse Roseli Costa de Almeida coordenadora da atenção básica do município. Roseli ainda explicou que as demandas priorizadas na Conferência irão compor um importante documento, o plano municipal de saúde de Nova Viçosa, documento que irá nortear as ações da gestão municipal para os próximos 4 anos.

Denise Diniz, apoiadora institucional da Atenção Básica do Estado da Bahia, frisou que “em toda Conferência Municipal de Saúde existem fatores muito importantes; o mais importante é delimitar qual vai ser o Plano Municipal de Saúde para os próximos anos”, explica. O vice-prefeito de Nova Viçosa, Ruberval Lima Porto, também compactuou da fala da Denise detalhando a importância do planejamento. “Acredito que se a Conferência de Saúde é necessária para alguma coisa, é para justamente pactuar o planejamento municipal de saúde, que passa a reger a partir de 2018. É preciso equalizar a ações; de um lado, a prestação de serviço; de outro; os recursos destinados a ele”, disse.

Estiveram presentes na 1ª Conferencia Municipal de Saúde de Nova Viçosa todos os secretários de governo, vereadores, agentes do SAMU, colaboradores do Hospital Municipal, além dos delegados constituídos nas pré-conferências e da população que compareceu ao chamado da administração para construir os rumos da saúde do município. Na oportunidade foi realizada a Assembleia Geral para eleger as propostas prioritárias dentre as mais de 70 elencadas através das Pré-Conferências realizadas nos distritos e povoados. (Da redação TN)