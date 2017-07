Prefeitura de Nova Viçosa realiza 22º “Forró do Asfalto” resgatando tradições e valorizando as raízes culturais

A cidade de Nova Viçosa, realizou no período de 23 a 25 de junho o já tradicional “Forró do Asfalto”, com destaque para várias manifestações da cultura local como quadrilha junina e cortejos, além de uma vasta programação musical que mesmo estando o tempo chuvoso trouxe o povo para a Praça da Baleia, outra novidade nesta edição de 2017, a nova casa do “Forró do Asfalto”. Realizado através da parceria junto ao governo da Bahia, em convênio firmado com a BAHIATURSA, a edição de 2017 do “Forró do Asfalto” marca a retomada de um dos mais tradicionais eventos juninos do extremo sul da Bahia.

“Inovar e resgatar. A palavra de ordem é resgate cultural. Estamos valorizando firmemente as tradições culturais. Estamos querendo mostrar para o turista e principalmente para a comunidade de Nova Viçosa, o resgate cultural, das nossas tradições”, pontua Dona Lú, secretaria de Turismo do município. Essa é a 22ª edição do “Forró do Asfalto” que ficou adormecido por um longo período, sendo preterido por outras festividades por administrações anteriores, um dos cuidados da coordenação para este ano foi em manter a cultura do forró, “A gente tomou este cuidado, a não introdução de outros ritmos musicais, a não ser o forró. Só tocou forró” festejou Dona Lú.

Para o prefeito de Nova Viçosa, Manoelzinho, o “Forró do Asfalto” traz embutido todo um simbolismo histórico e cultural, uma vez que foi criado para comemorar a conclusão do trecho da BA 001 até a Cidade, “essa é a identidade que nós temos dos interiores do país, especialmente aqui no Nordeste e na região do extremo sul da Bahia”, pontua o prefeito, acrescentando, que “desde que assumimos a gestão do município neste novo mandado, nos preocupamos muito em permitir que essas manifestações culturais e populares significassem pra gente também uma oportunidade de resgate da história e da simplicidade do novo povo”, afirmou.

Nova Viçosa agora se prepara para outra importante festividade, a também tradicional festa da Baleia, que acontecerá de 21 a 23 de julho. Na oportunidade o prefeito Manoelzinho fez questão de destacar a importância das parcerias com o governo do Estado da Bahia.”Olha, não é só a gente, todos os municípios do Brasil estão com problemas de dinheiro, então não posso deixar de agradecer a parceria do governo do estado através da BAHIATURSA. Só está sendo possível esses eventos e esse resgate cultural porque essas parcerias foram celebradas” disse. (Ascom Nova Viçosa)