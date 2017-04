Prefeitura e Lyptus vão fomentar pequenos industriais para impulsionar a movelaria em Nova Viçosa

A Prefeitura de Nova Viçosa, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio está estabelecendo uma parceria com a empresa Lyptus, objetivando fomentar os pequenos empresários do ramo da marcenaria como forma de impulsionar a indústria moveleira no município e ainda fomentar estas pequenas fabricas na venda dos seus produtos. A Lyptus é uma marca de madeira nobre, totalmente extraída de florestas renováveis a partir de árvores plantadas e que existe desde 1999, no distrito de Posto da Mata, município de Nova Viçosa.

De acordo com Jorge Cunha, um experiente executivo aposentado do Sebrae e atual secretário Municipal de Indústria e Comércio de Nova Viçosa, o objetivo é ampliar o mercado moveleiro no município a partir do distrito de Posto da Mata, motivando a Lyptus a investir nos pequenos empresários e a investir mais na unidade para que a região seja de fato beneficiada com os seus produtos e com a geração de emprego e renda, e o sonho do polo moveleiro venha se concretizar no mais curto prazo de tempo com ajuda da própria comunidade.

O prefeito de Nova Viçosa, Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho da Madeira” (DEM), declarou que está trabalhando tanto no aspecto político, quanto no fiscal para que as novas iniciativas estimulem o mercado e a produção do setor moveleiro, para que a Lyptus tenha definitivamente o compromisso de fomentar o desenvolvimento econômico e social, gerando emprego e renda para o município de Nova Viçosa e região.

Numa reunião em Posto da Mata com pequenos empresários e profissionais do setor da madeira trabalhada, Jorge Cunha, secretário de Indústria e Comércio de Nova Viçosa, disse que o governo municipal tem oferecido apoio para que a Lyptus em sua nova fase possa se relacionar de forma diferenciada com a população, especialmente com os marceneiros e carpinteiros que sempre sonharam com o negócio próprio e através desta parceria Prefeitura/Lyptus os caminhos deverão se abrir por meio dos seus produtos com selo de qualidade e, principalmente, que sua madeira chegue à casa do vizinho e também atravesse o oceano.

O gerente comercial da Lyptus, Cleidson Ferreira destacou que a empresa está preparada para a parceria, fomentando pequenos industriais com matéria prima no incentivo a movelaria e ressaltou que além de ser ecologicamente correta, a madeira Lyptus é desenvolvida com o cruzamento de árvores selecionadas, que lhe conferem mais versatilidade, durabilidade e beleza. E para cada árvore derrubada, uma outra é replantada, preservando as matas nativas e toda a sua biodiversidade. Informa ainda que a produção da Lyptus começa com a seleção de mudas da mais alta qualidade, que são tratadas e cuidadas até se tornarem árvores de grande porte.

O gerente Cleidson Ferreira ainda disse que a Lyptus acredita na região e entre os motivos da empresa está em Posto da Mata desde o final da década de 90 é a facilidade da matéria-prima e a marca objetiva instalar realmente uma nova fase na empresa com a ampliação da unidade e do seu relacionamento, sem limites para o seu crescimento. Enfatizando que é importante neste momento investir na cidade e nos seus povoamentos, para que a Lyptus cresça junto e a cidade ganhe com este crescimento um importante polo moveleiro que tanto se busca. (Por Athylla Borborema).