Prefeitura esclarece em “NOTA” sobre imbróglio do Loteamento Colina Verde em Teixeira de Freitas

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas após ter sida procurada por habitantes do bairro Colina Verde, na zona norte da cidade, vem através desta nota de esclarecimento, informar e esclarecer que a reintegração de posse das quadras 33, 34 e 35 do Loteamento Colina Verde foi uma ação e determinação do Poder Judiciário do Estado da Bahia, em processo transitado e julgado em que a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas não é parte, pois trata-se de imóvel particular.

Na mesma nota o prefeito de Teixeira de Freitas, Temóteo Alves de Brito (PSD), disse que a Prefeitura Municipal não possui nenhum meio legal de interferir em questões jurídicas de foro particular. Mas que independente do resultado final da ação judicial em curso, que o município se colocará sempre ao lado dos moradores do bairro Colina Verde, mas que respeitará sempre a decisão da Justiça.

A decisão – A área em questão que houve decisão da justiça para que os invasores desocupem trata-se do campo eletrificado de concessão pública federal da Rádio Alvorada AM, 990 KHZ. Populares ocuparam o campo do parque de transmissão da emissora no inicio do ano de 2014 e somente agora veio à decisão da justiça determinando a reintegração de posse.

O local além de portar uma torre de 90 metros, possui o campo raiado, com fios de cobre eletrificado subterrâneo e aéreo. Mas a informação é que os ocupantes da área temendo a morte de alguém por eletroplessão, cortaram os fios elétricos e deixaram à emissora desprotegida de um desastre natural. Para os especialistas da engenharia elétrica, no estado que se encontra a estação, caso venha ocorrer um fenômeno natural no local atraído pelos equipamentos da emissora, a chance de alguém aos seus arredores sobreviver é mínima.

Para o fim do imbróglio, só existem duas chances: O devido cumprimento da desocupação da área, ou o governo federal autorizar a mudança da emissora do local, que se sabe que é um processo longo e complexo. (Da redação TN).