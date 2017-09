Prefeitura recebe “UTI Móvel” comprada com dinheiro devolvido pela Câmara Municipal de Nova Viçosa

A Prefeitura Municipal de Nova Viçosa recebeu na tarde desta terça-feira (27/09), uma Ambulância UTI Móvel 0-Km, que foi comprada pelo município com o dinheiro devolvido pela Câmara Municipal. A cerimônia de entrega da “UTI Móvel” aconteceu na presença do prefeito Manoel Costa Almeida, o “Manoelzinho” (DEM) e na presença do presidente da Câmara Municipal, vereador José Anastácio Carvalho Machado (DEM), político responsável pela devolução do dinheiro para o prefeito no valor de R$ 184 mil. A cerimônia de entrega da Ambulância UTI Móvel ocorreu em Frente a Câmara Municipal e foi prestigiada por um grande público da comunidade, além de servidores, secretários municipais e vereadores.

O prefeito Manoelzinho disse que o equipamento móvel custou exatamente o valor de R$ 184 mil e foi comprada com uma verba devolvida pela Câmara Municipal. Manoelzinho informou que houve um acordo após uma solicitação do presidente Anastácio Carvalho que tinha um desejo de comprar uma UTI Móvel para a atender a população da cidade de Nova Viçosa. “A decisão desse parlamento foi histórica e que pela primeira vez uma Câmara não só em Nova Viçosa, mas em quase todo Brasil devolve recurso, provando responsabilidade com o dinheiro público”, atestou o prefeito.

De acordo com o presidente Anastácio Carvalho, mesmo sendo devolvido, a Câmara Municipal não tem o poder de dizer onde a Prefeitura Municipal vai gastar, são apenas sugestões, pois o poder de gerir gastos públicos é de total autonomia do Poder Executivo, mas o presidente Anastácio Carvalho disse que fez um acordo com o prefeito Manoelzinho para que a devolução fosse casada, que devolvia o dinheiro com a intenção que fosse investido na compra de uma ambulância UTI Móvel.

“Comprar uma Ambulância UTI Móvel para a cidade sempre foi um sonho nosso. E graças a Deus, tanto eu, quanto meus colegas vereadores estamos realizando este sonho hoje. Devolvemos o dinheiro e o prefeito realizou o sonho de todos nós moradores de Nova Viçosa. Uma UTI Móvel é uma peça fundamental para o atendimento pré-hospitalar. Pois possui todo o equipamento que pode ser encontrado numa Unidade de Terapia Intensiva tradicional, permitindo que os socorristas tenham condições de um atendimento de qualidade para salvar vidas. Em casos mais graves, o paciente é transportado para Hospitais Emergenciais”, salientou o presidente da Câmara, Anastácio Carvalho.

De acordo com a secretária Municipal de Saúde de Nova Viçosa, Josélia Prates, a UTI Móvel chega como um importante reforço para atender a demanda do setor de saúde no município que carecia de mais um veículo para o transporte de pacientes, especialmente na sede. O veículo foi licitado e adquirido pela Prefeitura Municipal e entregue pela empresa vencedora da licitação. Trata-se de um Fiat Ducato Maxicargo Longo 2.3 2017 com o sistema de Ambulância UTI, conforme determina a legislação brasileira. O veículo foi adquirido com esforço da Câmara Municipal que gerou uma economia importante e a Prefeitura comprou a unidade móvel para atender a população que precisa de socorro.

A UTI Móvel veio toda municiada com equipamentos médicos-hospitalares e resgate. Acessórios para Oxigenoterapia (Cilindros, Válvulas, Réguas, Fluxômetros e Umidificadores); Ambu Reanimador de Pressão Positiva; Aparelhos de Pressão; Aspiradores (Rede, Manual, Elétrico e a Bateria); Bolsas para Ampola; Bola de Resgate Completa; Bolsa para Kit de Oxigênio; Bombas de Infusão; Cadeira de Rodas; Cardio-versores; Colares Cervicais; Conjunto de Talas; DEA (Desfibrilador Externo Automático); Descartáveis; Imobilizadores de Cabeça; Monitores Multi-parâmetros; Oxímetros de Pulso; Pranchas de Resgate e Respiradores. (Por Athylla Borborema).