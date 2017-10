“Prego” mata a esposa e depois comete suicídio em Prado

Na noite desta última sexta-feira, dia 29 de setembro, Antônio Pereira, o “Prego”, de 35 anos, ainda por motivos desconhecidos, aplicou um violento golpe de canivete no pescoço de sua companheira, Iara Matias dos Santos, 30, numa comunidade rural conhecida como Tombador, que fica às margens da BA-489, em território do Prado. Logo depois o assassino se esforçou usando uma corda, atrelada à cobertura de um curral e amarrada em volta do pescoço.

O canivete, de lâmina larga e sem ponta, muito usado nas áreas rurais, foi localizado em dos bolsos do assassino.

Por solicitação do delegado Kleber Gonçalves, titular do Prado, peritos do Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), foram ao lugar, onde procederam com a perícia de local. Logo depois autorizaram a remoção do corpo ao IML de Itamaraju, para exames de medicina legal.

O corpo da mulher estava em um dos cômodos da casa onde morava o casal e a polícia acredita que o assassino, antes de golpear a esposa, tenha aplicando-lhe um golpe conhecido como “chave de braço”, segurando a vítima por trás, para depois aplicar-lhe o corte fatal.

A Polícia Civil busca agora, a partir do depoimento de alguma testemunha que por ventura conhecesse o casal, para tentar descobrir os motivos de tamanha barbárie. (Por Ronildo Brito)