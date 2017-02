Premeditado: Jovem assassinada pelo ex não estava grávida

No fim da tarde desta terça-feira, dia 31 de janeiro, coincidindo com relatos da mãe da jovem, o Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas (DPT), após exames de medicina legal, descartou que Leidiane Silva de Jesus, de 20 anos de idade, morta a facadas pelo próprio companheiro, Erli Silva Viana, 41, estivesse grávida. A constatação se deu após a necropsia realizada pelos médicos peritos da unidade.

O crime ocorreu no fim da noite desta última segunda-feira, dia 30 de janeiro, por volta das 23h30, na Rua Porções, Bairro Tancredo Neves, região oeste da cidade. Segundo informações de familiares do assassino, há uma semana os dois tinham brigado e Leidiane saiu de casa e foi para o Prado. Durante esse período, Erli teria ligado várias vezes pedindo para a jovem voltar pra casa. “Eu estava dormindo e quando ouvi os gritos, sair pra conferir e encontrei ela [Leidiane] caída e morrendo”, contou um irmão do criminoso, que mora na casa da frente do terreno. O pequeno imóvel onde aconteceu o crime fica nos fundos da área.

Logo após cometer o assassinado, Erli Silva Viana, de 41 anos, foi visto correndo pelo beco e tomou rumo ignorado. Leidiane foi encontrada morta na frente da casa e vestia apenas roupas intimas. Desconfia-se que ela tenha rejeitado o ex-marido e por isso acabou seno esfaqueada três vezes, sendo uma no peito esquerdo, uma no braço esquerdo e outra na axila direita. A morte foi instantânea.

Premeditação

Segundo as investigações iniciais da Polícia Civil, feitas com base no depoimento de parentes do criminoso, Erli teria ligado para Leidiane vir à sua casa, não para reatar o relacionamento, mas sim, pra pegar as suas coisas. Essa informação reforça a hipótese que o crime tenha sido premeditado.

A faca usada no assassinato foi deixada ao lado do corpo e até a manhã desta quarta-feira, dia 1ª de fevereiro, Erli Silva Viana, de 41 anos, continua foragido. (Da redação TN)