Presa dupla acusada de abastecer o tráfico em Mucuri e Nova Viçosa

Policiais da 89ª Companhia Independente de Itabatã (CIPM), após denúncia anônima, abordaram uma caminhonete Fiat Toro, de cor vinho, licenciada na Serra-ES., veículo que trafegava no Povoado de Cruzelândia, município de Mucuri. No interior da caminhonete os militares apreenderam um tablete de maconha.

Questionados os dois acusados que estavam no interior do veículo, forneceram um endereço onde eles vinham residindo, no centro de Argolo, distrito pertencente ao município de Nova Viçosa. No imóvel, localizado na Rua BR-418, os policiais localizaram oito quilos de maconha, droga também acondicionada em tabletes de um quilo cada.

Com um dos acusados os militares da equipe do major Anilton Almeida, comandante da 89ª CIPM, apreenderam um celular, onde foram descobertas diversas mensagens de encomenda de entorpecentes partindo de diferentes lugares dos municípios de Mucuri e Nova Viçosa.

Os militares ainda conseguiram encontrar um documento em nome de Alvino Pinheiro Bastos, que teria se apresentado para os policiais, como Márcio Valentin Braga. Já o segundo suspeito trata-se de Leandro de Jesus Santos, que assumiu toda a droga e tentou livrar o comparsa Alvino de qualquer envolvimento com os entorpecentes. Informações levantadas pelos policiais militares dão conta que Alvino seria o “patrão”, enquanto Leandro o “gerente”.

Nos sistemas que reúnem informações das secretarias de segurança pública de todo o pais, foi levantado que Alvino já cumpriu pena de 4 anos, também por tráfico de drogas, no estado do Espírito Santo. Ele também é investigado em inquéritos policiais por homicídio e associação ao tráfico de drogas e ainda responde por porte ilegal de arma de fogo. Em 2015 Alvino foi preso com duas pistolas, sendo uma calivre 380 e a outra 765, na cidade de Vitória-ES.

Os dois acusados, bem os tabletes de maconha, R$ 821,00 em espécie e dois celulares, foram apresentados ao Plantão Regional da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas. Alvino Pinheiro Basto foi flagranteado por tráfico de entorpecentes e uso de documento falso, enquanto Leandro de Jesus Santos, foi autuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Após finalizado o procedimento na Polícia Civil, o que deve acontecer ainda essa semana, os dois acusados serão transferidos para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas (CPTF), onde devem permanecer à disposição da Justiça. (Por Ronildo Brito)