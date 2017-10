Presidente Anastácio assina em Brasília protocolos de intenções para duas emissoras legislativas em Nova Viçosa

O presidente da Câmara Municipal de Nova Viçosa, vereador José Anastácio Carvalho Machado (DEM) esteve em Brasília nos dias 02 e 03 de outubro em agenda oficial, sendo que na segunda-feira (02), participou de uma reunião da Rede Legislativa de Rádio e Televisão Digital, na Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, onde se discutiu o projeto de expansão da rede pelo Brasil.

Oportunidade que o presidente Anastácio Carvalho assinou dois protocolos de intenções objetivando originar os seus respectivos processos para conquistar junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, por meio de consignação com a Câmara dos Deputados, duas emissoras legislativas para o município de Nova Viçosa; Rádio Câmara FM e TV Câmara Digital em canal aberto e gratuito para a população.

No ato da assinatura o presidente Anastácio Carvalho se reuniu com a diretora da Coordenadora Nacional da Rede Legislativa de Rádio e TV, jornalista Evelin Maciel Brisolla, o gestor da Rede Legislativa, Alexandre Franco e com a diretora geral da Rádio e TV Câmara de Brasília, Alessandra Anselmo. O presidente ainda esteve com a diretora Executiva da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, Gisele Azevedo Rodrigues e com o apresentador do programa Casa das Palavras, jornalista Paulo José Cunha para uma visita técnica na TV Câmara Brasília e a Rádio Câmara Brasília.

O presidente Anastácio Carvalho disse que está plantando uma semente objetivando democratizar a comunicação e proporcionar inovação para um futuro bem próximo para a população de Nova Viçosa. “Teixeira de Freitas, Salvador e João Pessoa foram as primeiras cidades do nordeste a conquistar suas emissoras e, nosso município também está buscando a sua, no momento que somente Nova Viçosa possui um canal de rádio FM disponível até então na região, então a oportunidade é esta. E se depender da atual Câmara de Vereadores, vamos impulsionar este projeto em favor da democracia e da cidadania”, destacou.

Criada em 2012, a Rede Legislativa é uma iniciativa da Câmara dos Deputados que visa incentivar as casas legislativas de todo o Brasil a montarem suas próprias emissoras de Rádio e TV, com sinal aberto e gratuito, e universalizar o acesso às programações. A Rede Legislativa nasceu a partir da TV Câmara e da Rádio Câmara de Brasília, fundadas em 1998 e 1999 respectivamente. Teixeira de Freitas foi a primeira cidade do norte/nordeste do Brasil a ganhar um canal da Rádio Câmara FM que está no ar com sua programação definitiva desde 5 de junho de 2017. A Câmara Municipal de Teixeira de Freitas também já tem outorgada a sua TV Câmara (Canal 33) que pretende inaugurar até fevereiro de 2018. (Por Athylla Borborema).