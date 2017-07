Presidente da Câmara de Mucuri propõe implantação de Centro de Lazer para Itabatã

O presidente da Câmara Municipal de Mucuri, vereador Jose Mendes Fontoura, o “Zé do Boi” (PMDB), apresentou ao Poder Executivo Municipal, uma proposição legislativa solicitando projeto de instalação de um Complexo de Lazer para o distrito de Itabatã. Ele requer que o município desaproprie uma ampla área da empresa Fibria para a instalação do Centro Esportivo e de Lazer de Itabatã.

Conforme o vereador “Zé do Boi”, a ideia do Centro Esportivo é objetivando motivar o município a construir um complexo de educação, esporte e lazer no distrito de Itabatã, para que a comunidade desfrute de belos equipamentos públicos de lazer e ampla área verde e áreas de convivência, além da construção de uma Quadra Poliesportiva para motivar estudantes e desportistas da localidade.

Para o presidente “Zé do Boi”, além de um projeto de iluminação adequado para o local, o Centro Esportivo deverá ser munido de uma praça pública que tornaria o distrito mais bonito e acolhedor e a população ganharia uma nova rotina com mais opções de lazer e prática esportiva.

“Atualmente a população de Itabatã sente falta de um lugar com estes aspectos culturais para os moradores caminharem, jogar, sentar, colocar as crianças para brincarem, em fim, sente-se falta de uma oportunidade de lazer perto de casa”, lembra o presidente da Câmara de Mucuri, vereador “Zé do Boi”.

Outra proposição – O presidente da Câmara Municipal de Mucuri, vereador José Mendes Fontoura, o “Zé do Boi” ainda requereu ao prefeito municipal que dê cumprimento a Lei Municipal nº 729/16, para que seja normatizada a regularização fundiária no município, seja urbana ou rural de interesse social. De acordo com o parlamentar, a Lei Municipal concede autonomia ao município, que poderá, de modo independente, tomar ações para a legalização de ocupações irregulares, incluindo a entrega de títulos de propriedade ao final do processo. (Por Athylla Borborema).