Presidente do Portela faz análise da estreia na 2ª Divisão do Campeonato Baiano Foto: Wesley Morau

A Associação Atlética Teixeira de Freitas (Portela) estreou na tarde deste domingo, 23 de abril, no Campeonato Baiano – Série B, contra a equipe do Colo Colo, no Estádio Antônio Rodrigues Santana (Tomatão), em Teixeira de Freitas.

Atuando em seus domínios, a equipe rubro-negra saiu derrotada por dois a zero. Matheus e Marco Antônio marcaram o gol do tigre ilheense na partida.

O presidente do clube, Gelson Portela, ao analisar a partida, justificou que o bom seria o resultado positivo na estreia e destacou que a diretoria não tem poupado esforços para montar uma equipe competitiva para disputar o acesso. O presidente salientou ainda que é preciso muito esforço, por parte do time, da torcida, empresários e do poder público municipal. “Sem um desses apoios não conseguiremos êxito na segunda divisão do Campeonato Baiano”, comentou.

Segundo a diretoria da Associação Atlética Teixeira de Freitas (Portela), o custo é muito alto com estrutura, alimentação e logística e a falta de recursos pode impedir a contratação de reforços para a armação estratégica do time. “Os pratas da casa são fundamentais, mas é preciso também, colocar a experiência em campo para conduzir a garotada que tem um potencial enorme”, completa. (Com informações de Sammy Chagas)