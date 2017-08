Presidente do TRE participa de aula magna na Faculdade de Ilhéus

O presidente do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, presidirá a aula magna na Faculdade de Ilhéus, no próximo dia 4 de agosto, às 19 horas, no auditório Professora Adélia Melo, oportunidade em que será realizado um painel sobre o tema “Reforma Política”. O evento abre oficialmente o semestre acadêmico 2017.2 na instituição.

O painel tem promoção da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia (EJE/BA), dirigida pela juíza Patrícia Cerqueira Kertzman Szporer, sendo palestrantes o desembargador eleitoral Delmiro Dantas Campos Neto, diretor da EJE/PE; e o diretor da EJE/MS, Daniel Gomes da Costa. A participação da EJE/BA na programação integra a proposta de expansão da EJE baiana no sentido de levar as atividades da escola para os municípios do interior do estado.

Nesta semana, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) terá sede transferida, por três dias, para Ilhéus, em comemoração aos 85 anos de fundação da Corte. A transferência acontece a partir do dia 2 de agosto, quando será realizada a primeira sessão de julgamento do TRE fora da capital do Estado. Nesse dia, a solenidade em comemoração aos 85 anos da instalação da Justiça Eleitoral na Bahia está programada para as 17h30min, no Teatro Municipal de Ilhéus. (Por Ronildo Brito)