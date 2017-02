Vídeo: Preso acusado de roubar fábrica de biscoito e atirar contra funcionário em Teixeira de Freitas

Nesta terça-feira (13), durante rondas de rotina, policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO), que atuam no serviço de motopatrulhamento, avistaram uma motocicleta Honda CG 150, placa KXZ-1722, estacionada dentro de uma residência na Rua Canadá, nº 192, Bairro Liberdade I, sendo o veículo reconhecido pela guarnição como o mesmo utilizado em um roubo ocorrido no dia anterior, tendo como alvo uma fábrica de biscoitos no Bairro Jardim Caraípe, em que o autor, na saída, efetuou um disparo de arma de fogo contra um funcionário, que por pouco não foi alvejado.

Em seguida os policiais solicitaram à dona da casa para que tivessem acesso ao interior do imóvel, o que foi permitido. Além da moto, também foi localizado na residência o dono do veículo, identificado como Fábio Brito Pereira, o “Belo”, um velho conhecido da policia pela prática de roubos na cidade.

Ao ser questionado sobre o crime, “Belo” informou que o autor do roubo teria sido um elemento conhecido por “Cléber Baitola”, pra quem ele supostamente havia emprestado a moto. Durante a abordagem, segundo os militares, o celular de “Belo” tocou e era “Cléber” falando pra ele ficar esperto pois os policiais estavam procurando por eles, justamente em virtude do roubo ocorrido contra a fábrica de biscoito. Nas imagens do circuito de vídeo da empresa é possível visualizar que o crime é praticado por dois elementos, sendo um armado e outro que ficou com a moto em funcionamento para a fuga.

Na Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas (DEPOL), para onde Fábio Brito Pereira, o “Belo”, foi conduzido pra ser ouvido, a vítima do roubo o reconheceu sem nenhuma dúvida como o autor do crime. Agora a polícia quer saber onde está a arma usada no assalto e tentar prender o segundo acusado “Cléber Baitola”. (Por Ronildo Brito)