Preso com quase 300 kg de drogas, vereador toma posse algemado no sul da Bahia

Preso com cerca de 300 quilos de drogas um dia após ter sido eleito vereador do município de Ubaitaba, no sul da Bahia, Messias Aguiar (PMDB) tomou posse no cargo com uma das mãos algemada e com paletó sobre o uniforme de presidiário na manhã desta sexta-feira (13). A Justiça autorizou que ele deixasse o Conjunto Penal de Valença, onde está preso, e seguisse até o município onde foi eleito para assinar o termo de posse.

No dia 5 de janeiro deste ano, Messias Aguiar foi diplomado para o cargo mesmo sem ter sido solto. A diplomação ocorreu por meio de procuração e foi autorizada pela Justiça Eleitoral. As investigações da polícia apontam que a campanha de Messias foi financiada pelo tráfico de Drogas. Essa informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O vereador tem 34 anos e foi o segundo mais votado na cidade, com 571 votos.

Conforme o delegado Evy Paternostro, que comanda a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Ilhéus), embora sem passagens pela polícia, o vereador já havia sido denunciado por participação no tráfico de drogas do município. “Há informações de que toda a campanha tenha sido financiada pelo tráfico local”, afirmou Paternostro na época da prisão. O coordenador da 7ª Coorpin informou que a investigação continua para apurar detalhes da ligação do suspeito com o tráfico de entorpecentes no sul da Bahia. (Da redação TN)