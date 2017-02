Vídeo: Preso há mais de 12 horas às ferragens, motorista não resiste e morre entre Itamaraju e Teixeira de Freitas

O acidente automobilístico aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 21 de fevereiro, na rodovia BR-101, próximo à ponte sobre o Rio do Sul, entre Itamaraju e Teixeira de Freitas, quando o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção em uma curva e o veículo desceu uma ribanceira.

Até as primeiras horas da noite os agentes da PRF, com ajuda de três guinchos, ainda lutavam pra remover a carreta com o corpo da ribanceira, que acabou despencando numa região de difícil acesso. O Departamento de Polícia Técnica de Itamaraju (DPT), que está com uma equipe de remoção no local, confirmou que o motorista, ainda não identificado, acabou morrendo no interior da cabine.

Os cabos de aço dos guinchos não estão suportando o peso da estrutura da carreta morro acima e alguns deles já se partiram. (Da redação TN)