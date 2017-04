Preso o servente que estuprou as três enteadas e engravidou uma delas

No final da tarde desta quarta-feira (1204), agentes da DEAM – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher em Porto Seguro, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela justiça, promoveu a prisão de José Roberto da Conceição Farias, 42 anos, acusado de ter estuprado três enteadas e ter engravidado uma delas. Ele foi localizado escondido numa aldeia da reserva do Parque Nacional do Patrimônio Natural, após ter conseguido fugir duas vezes do cerco policial.

Conforme as delegadas Teronite Bezerra e Camila Kruschewsky que trabalharam no caso, as três vítimas possuem atualmente 19, 16 e 15 anos de idade. Elas relataram que os abusos começaram no ano de 2012, quando a moça de 19 anos só tinha 14 anos. E no decorrer do ano de 2016, quando as vítimas mais novas tinham 14 e 15 anos, elas também passaram a ser submetidas aos estupros do padrasto.

A vítima de 15 anos relata que engravidou no mês de outubro do ano de 2016 e escondeu a gravidez da mãe até o mês de fevereiro de 2017. Exames iniciais evidenciaram a gravidez da adolescente que está no 6º mês de gestação. Após a denúncia dos abusos, as meninas passaram a ser perseguidas e ameaçadas pelo acusado, o que motivou a Polícia Civil a representar na justiça pela prisão preventiva do servente de pedreiro. (Da redação TN).