Prestador de serviço da Eco101 morre atropelado ao sinalizar a pista

Mais uma morte na BR-101. Desta vez a vítima é um prestador de serviços da Eco101, a concessionária que administra a rodovia. Josivaldo Galdino da Silva, de 35 anos, sinalizava a pista no km 4, em Pedro Canário, Norte do Espírito Santo, quando foi atropelado por um veículo. O motorista fugiu do local. Ele e um colega, que também foi atingido, foram socorridos para um hospital na região, mas Josivaldo não resistiu. Ele é a 105ª vítima fatal de acidente na rodovia.

As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Abalada com a morte do marido, a dona de casa Elayne Neves, 24, esposa da vítima, diz que quer justiça. “Esse motorista que atropelou meu marido é um covarde. Fugiu, não prestou socorro. Já perdi meu marido, agora a única coisa que peço é por justiça”, desabafa.

Segundo Elayne, na manhã desta segunda-feira, dia 31, a família providenciou a liberação do corpo. Ela explica que o enterro de Josivaldo será em Pernambuco, seu estado natal. Segundo a dona de casa, seu marido trabalhava somente há dois meses para a Construtora Ferreira Grilo, terceirizada contratada pela Eco101 para realizar reparos na rodovia.

“Moramos em Conceição da Barra. Ele estava feliz com o trabalho, pois antes estava desempregado. Agora ficamos aqui, sofrendo, eu e minha filha de 4 anos, que ele criou como se fosse dele de sangue. Ele era o único pai dela. E ainda desconfio que estou grávida”, afirma Elayne, emocionada. (Informações: CBN Vitória)