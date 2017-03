Prevenção: Secretaria de Saúde realiza mutirão de limpeza em Nova Viçosa

Durante todo o dia do último sábado, dia 25 de março, uma equipe de funcionários da Secretaria de Saúde de Nova Viçosa, realizou um mutirão de limpeza na sede do município. A equipe contou com a participação de agentes comunitários de saúde e de endemias, da sede e do distrito de Posto Da Mata, além de enfermeiros.

O mutirão que teve início às 8h, aconteceu durante todo o dia, só finalizando às 17h. Foi coletada uma grande quantidade de lixo e remoção ficou a cargo da Secretaria Municipal de Obras.

Segundo Josélia Prates, secretaria de Saúde de Nova Viçosa, esse mutirão era necessário, principalmente para combater os focos do mosquito aedes aegypti, transmissor de varias doenças, inclusive da grande vilã do momento, a febre amarela. Josélia agradeceu e parabenizou toda a equipe que em pleno sábado esteve empenhada e preocupada com esse trabalho preventivo, onde envolve a saúde de toda uma comunidade.

Para Indira Nascimento, coordenadora epidemiológica de Nova Viçosa, esse trabalho deve e vai acontecer em todo o município, pois a prevenção evita transtornos maiores. Indira destacou que o dia foi produtivo e parabenizou a equipe pelo empenho.

O mutirão foi dividido por regiões, tendo como base as unidades de saúde da sede. “Assim foi possível atender quase 100% da sede, ficando apenas uma pequena parte para um outo momento”, afirmou a secretária Josélia Prates.

O prefeito de Nova Viçosa, Manoel Costa Almeida ‘Manoelzinh’ (DEM), disse que a equipe da secretaria de Saúde está de parabéns e que pode contar sempre com seu apoio para esse trabalho de prevenção.

Para Kelly Brito que também participou do mutirão, esse não foi um sábado perdido. “Esse foi uma sábado que ganhamos, pois com certeza contribuímos para evitar que muitas pessoas venham a adoecer”, afirmou a laboratorista da Prefeitura de Nova Viçosa.

A agente de saúde Vera Vitoria lembrou que todos participaram com muita boa vontade, preocupados com o próximo. “Devemos nos preocupar com o próximo sempre, como fizemos aqui” disse.

“Depois da sede do município, o mutirão deve acontecer nos distritos de Posto Da Mata, Argolo e Helvécia e nas outras comunidades menores também”, encerrou Josélia Prates. (Com informações de Bruno Silva)