PRF e MPE-BA assinam Acordo de Cooperação Técnica para combater a criminalidade no estado

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal na Bahia (PRF), Inspetor Virgílio de Paula Tourinho, assinou nessa última semana na sede do Ministério Público do Estado da Bahia (MPE-BA), um Acordo de Cooperação Técnica visando à atuação integrada e à cooperação técnica no combate à criminalidade na Bahia. O encontro aconteceu às 15h, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, e teve como signatária, por parte do MPE-BA, a procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado.

O documento assinado prevê o esforço mútuo dos órgãos envolvidos no enfrentamento à criminalidade, ficando PRF e MPE-BA compromissados a prestar suporte necessário à execução de operações preventivas e repressivas. O Acordo abrange desde ações de cumprimento de mandados judiciais até o combate a crimes de lavagem de dinheiro, ambientais, tráfico de armas, drogas e produtos controlados, roubo de veículos e roubo de cargas.

Após a assinatura do termo, a procuradora-geral Ediene Lousado destacou que a parceria entre PRF e MPE-BA vem contribuindo há muito para a segurança pública do estado. Lembrou-se da Operação Corcel Negro, deflagrada julho de 2011, quando foi construída uma relação de confiança entre as instituições, que só se fortaleceu com os anos.

Já o Inspetor Tourinho manifestou seu contentamento e honra, assim como de toda a PRF na Bahia, com a formalização do Acordo. De acordo com o Superintendente, não faltarão esforços da PRF para que essa parceria entregue à sociedade baiana e brasileira excelentes resultados. (Da redação TN)