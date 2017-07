PRF flagra carretas com mais de 65 toneladas de excesso de carga

Quatro carretas bitrem que transportavam blocos de granito foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na tarde desta quarta-feira (5). Três delas pesavam, no total, mais de 65 toneladas de excesso de carga. O quarto veículo apreendido foi abandonado pelo motorista que fugiu do local. Segundo a PRF, essa quantidade de excesso de carga é recorde no Espírito Santo.

Segundo a PRF, as carretas saíram de Baixo Guandu e tinham como destino a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado. Para fugir da fiscalização de excesso de peso no posto da PRF, na Serra, os condutores passaram por vias estaduais e municipais, entrando na rodovia federal na cidade de Venda Nova do Imigrante, quando foram abordadas pela fiscalização.

Três carretas foram abordadas e conduzidas à balança do DNIT. No total, foi constatado mais de 65 toneladas de excesso de peso. O condutor da quarta carreta, que fugiu da fiscalização, foi identificado e também será autuado pela PRF.

Os veículos foram retidos para realização do transbordo e os condutores e transportadores serão encaminhados à Justiça Estadual para responderem a processo criminal. (Informações: A Gazeta)