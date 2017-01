PRF prende mulher que levava 25 kg de maconha para Salvador

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta sexta-feira (13), no KM 385 da BR 242, em Seabra/BA, um mulher de 19 anos que transportava 25 kg de maconha em um ônibus interestadual. O flagrante foi registrado às 10h30, logo após os policiais encontrarem a substância distribuída em quatro mochilas no bagageiro do veículo, que fazia a linha Goiânia – Salvador/BA.

Durante a abordagem, a equipe procedeu à revista no interior do ônibus e no compartimento de carga, onde encontraram a droga. Eram 25 tabletes, pesando 1 kg cada. Em seguida, voltaram aos passageiros com o intuito de identificar a responsável pelo transporte, momento em que identificaram a mulher. Ela admitiu o crime e deu detalhes: por certa quantia em dinheiro, saiu de Itaberaba/BA com destino a Goiânia/GO, onde recebeu os pacotes que deveriam ser entregues em Salvador.