PRF prende traficante em posse de veículo “recheado” de drogas em Vitória da Conquista

Policiais Rodoviários Federais (PRFs), prenderam em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, um homem de 30 anos transportando quase 25 quilos de entorpecentes. O fato ocorreu no KM 830 da BR-116.

O flagrante aconteceu quando os PRFs abordaram um Fiat Idea, com placa de Ribeirão Preto-SP. Diante do nervosismo do condutor, foi realizada uma busca minuciosa no veículo, momento em que foram encontrados, escondidos no painel do automóvel, 25 tabletes de cocaína.

Os agentes continuaram a averiguação e constataram sinais de adulteração nos elementos identificadores do carro.

O traficante foi encaminhado com o entorpecente e o veículo recuperado para a Delegacia da Polícia Civil de Vitória da Conquista (DEPOL), onde responderá por crime de tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. (Da redação TN)