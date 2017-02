PRF realiza ações educativas com o Projeto Cinema Rodoviário em Eunápolis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 25 e 31 de janeiro, ações educativas com o Projeto Cinema Rodoviário em Eunápolis. Os trabalhos foram desenvolvidos nas BRs 101 e 367, e tiveram como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da direção defensiva e do respeito às leis de trânsito por meio de palestras e vídeos de curta duração.

O município de Eunápolis, localizado a 671 km de Salvador, foi um dos escolhidos para realização dessas ações porque possui trechos que estão entre os 100 pontos críticos com maior incidência de acidentes graves em nível nacional.

Este trabalho desenvolvido com a utilização do ônibus multimissão da PRF vem crescendo consideravelmente em todo o estado. Apresentando-se como uma ferramenta importante, o Cinema Rodoviário vem assumindo um papel transformador para salvar vidas no trânsito dos municípios por onde passa.

Enquanto os motoristas e passageiros assistem às palestras sobre as principais condutas que causam acidentes graves nas rodovias – ultrapassagem proibida, excesso de velocidade, alcoolemia e acidentes com motocicletas -, outros policiais fiscalizam as documentações das pessoas e dos veículos e, ao fim, realizam o teste de etilômetro nos condutores.

Esta ação fez parte da Operação Integrada Rodovida, que é um conjunto de ações simultâneas e de alcance nacional que visa a reduzir o número de acidentes graves e de mortes no trânsito do país nos períodos de dezembro a março, que engloba Natal, final de ano, férias escolares e Carnaval. (Da redação TN)