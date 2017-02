PRFs que iam reforçar a segurança no Espírito Santo capotam viatura na BR-101, em Itabatã

O acidente automobilístico aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 14 de fevereiro, no km-931 da rodovia BR-101, próximo a Itabatã, distrito de Mucuri, quando um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), oriundo do município baiano de Paulo Afonso, perdeu o controle da direção e o veículo caracterizado capotou, ficando com os pneus para cima.

Informações dão conta que os três agentes que estavam a bordo, Ramiz Menezes dos Santos, Ednaldo Ferreira de Brito e Alexsandro Rebouças Cavalcante, sofreram ferimentos leves e foram atendidos por um hospital do próprio distrito de Itabatã.

No total, segundo acaba de confirmar a própria PRF, eram dez viaturas de seguiam em comboio com 30 agentes da Bahia para reforçar a segurança no Espírito Santo, que ainda enfrenta problemas após uma paralisação da Polícia Militar.