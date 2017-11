Primeira da Bahia: Tudo pronto para inauguração da Policlínica de Teixeira de Freitas

Será inaugurada no próximo dia 17 de novembro, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em Teixeira de Freitas, a primeira policlínica entre as quatro que o Governo do Estado irá implantar até o final do ano. A previsão é que sejam atendidos dois milhões de pacientes de outras três cidades – Guanambi, Jequié e Irecê -, além do entorno dessas localidades, disponibilizando serviços especializados e exames de alta complexidade. As unidades não atendem urgências e emergências ou outros tipos de demanda espontânea. O atendimento é feito através de um agendamento pelas Secretarias da Saúde dos municípios que fazem parte do consórcio que administra a policlínica.

Como ser atendido

Para ser atendido, o paciente passará por uma consulta em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no seu município, ou deverá procurar a Secretaria Municipal de Saúde. No segundo momento, os médicos identificam a necessidade de o paciente realizar consulta com especialista, exames (como tomografia ou raio-x) ou procedimentos de média complexidade (como biópsia), bem como pequenas cirurgias e cuidados com os diabéticos. O terceiro passo é a Secretaria Municipal de Saúde agendar o atendimento do paciente na Policlínica Regional de Saúde.

As outras três policlínicas seguirão o seguinte calendário de inauguração: Guanambi (24/11); Jequié (16/12) e Irecê (24/12).

Cerimonial

Na tarde da segunda-feira, dia 30 de outubro, a comitiva do Governo do Estado, responsável pela organização da solenidade de inauguração da Policlínica em Teixeira de Freitas, desembarcou no município e foi recepcionada pelo prefeito Temóteo Brito e sua equipe no Aeroporto 9 de Maio.

O grupo seguiu para a Policlínica para que os organizadores pudessem traçar os detalhes do evento que será realizado no próximo dia 17 de novembro. O chefe do cerimonial do Governo, Nelson Simões, detalhou a expectativa para o dia. “Estamos com as equipes de organização de evento do Governo da Bahia e a equipe de apoio da Secretaria de Saúde para que juntamente com a equipe do prefeito Temóteo Brito possamos preparar e delimitar os locais para o evento de inauguração da Policlínica”. (Por Ronildo Brito)