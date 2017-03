Primeiras delegações chegam a São Paulo para o Parapan de Jovens 2017

Começaram a chegar nesta quarta-feira, 15, as primeiras delegações que disputarão os Jogos Parapan-Americanos de Jovens São Paulo 2017. Delegações de países como México, Brasil, Colômbia e Argentina desembarcaram no Aeroporto Internacional de Guarulhos e mostraram expectativa para competir a partir da próxima segunda-feira, 20, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro.

Entre os atletas brasileiros, o maior destaque entre os que chegaram ficou por conta de Jeohsah Santos. O pernambucano chegou a São Paulo e disputará sua primeira competição internacional entre os jovens. Aos 17 anos, no entanto, ele já tem na bagagem a participação nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016, em que competiu com adultos e ficou na sexta posição no salto em altura, classe T44.

“Por ser a minha primeira competição de jovens, estou com a expectativa de melhorar a minha marca. Mais do que isso, também é importante ficar de olho em quem serão os meus adversários no futuro, nos próximos anos. Quero, claro, ser campeão em São Paulo, mas estou de olho em Tóquio 2020”, disse Jeohsah, natural de Pesqueira, em Pernambuco.

A primeira competição internacional no CT Paralímpico também é um atrativo a mais para os jovens. Como é o caso de Lucas Carvalho, que integra a Seleção de tênis de mesa que brigará por medalhas.

“Estou bastante ansioso para competir em um lugar de primeiro mundo como é o Centro Paralímpico. Fiz um período de treinamento bastante intenso no interior de São Paulo, e acredito que isso me dará um diferencial em relação aos adversários na luta pelo pódio”, disse o mesatenista, também de 17 anos.

Grande parte dos 121 argentinos que competirão em São Paulo também chegaram ao país nesta quarta. A equipe tenta manter o sucesso de quatro anos atrás, quando Buenos Aires sediou a edição do Parapan de Jovens e o país obteve a terceira posição no quadro geral de medalhas, com 133 (38 ouros, 51 pratas e 44 bronzes).

“Esta é a minha primeira vez fora da Argentina e estou bastante nervosa para competir. Mas vou tentar tudo que posso e estou animada para conseguir bons resultados”, disse Agustina Sanchez, que é do atletismo.

Cerca de 800 atletas, com idade entre 13 e 21 anos, de 20 países, participarão do Parapan de Jovens São Paulo 2017. O programa da competição contará com 12 modalidades: atletismo, bocha, futebol de 5, futebol de 7, goalball, judô, halterofilismo, vôlei sentado, natação, tênis de mesa, basquete em cadeira de rodas e tênis em cadeira de rodas.

Buenos Aires, Argentina, foi a sede da última edição dos Jogos, em outubro de 2013. Na ocasião, o evento atraiu 631 atletas, de 16 países, para competir em dez modalidades. O Brasil liderou o quadro de medalhas do Parapan de 2013 com 209 pódios, sendo 102 de ouro. A primeira edição do Parapan de Jovens foi em 2005, em Barquisimeto, Venezuela, e contou com atletas de dez países. Em 2009, 14 nações estiveram presentes em Bogotá, Colômbia. (Da redação TN)